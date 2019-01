Container stoppar oljeläckage utanför Öland

– Sedan vi har satt på den ser vi inte längre något utsläpp. Det sker inga utsläpp för stunden, säger Kustbevakningens räddningsledare Mattias Heneborn till TT.

Efter förlisningen gick fartyget inte att tömma på all olja, så uppskattningsvis 80 kubikmeter dieselolja fanns kvar ombord.

Börjat rosta

När Kustbevakningen flög över vraket i december upptäckte personalen att fartyget, som ligger på 82 meters djup, börjat läcka olja. Det är inte ovanligt att fartygsvrak börjar läcka med tiden.

– Det finns flera sådana här vrak längs kusten som har legat länge och i och med att fartyget rostar blir det skrovskador och oljan kommer ut, säger Mattias Heneborn.

Nu ska oljan, som förhoppningsvis kapslats in under containern, pumpas ut via en slang från fartyget till ytan. Kustbevakningen kommer att åka till platsen, mittemellan Öland och Gotlands södra udde, med jämna mellanrum och tömma.

– Det kommer vi att göra så länge det finns olja i den, säger Heneborn.

Hur lång tid det kommer att ta är svårt att uppskatta.

Två omkom

Två besättningsmän omkom när fartyget med totalt 14 besättningsmän ombord förliste i hårt väder den 1 november 2006.

Orsaken till att Finnbirch hamnade på havets botten var att lasten, som bestod av trailrar och pappersrullar, inte var tillräckligt säkrad ombord. När lasten försköts fick fartyget kraftig slagsida.

Att använda så kallade oljetält över läckande fartyg är inget ovanligt. Det speciella med Finnbirch är att fartyget ligger så djupt, därav valet av container i stället för tält.

– Det är en utmaning när vraken ligger på väldigt stora djup. Ska man göra en mer varaktig åtgärd är det stora kostnader förknippat med det här.