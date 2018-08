Då drar hösten in över landet

– I Lapplandsfjällen har hösten kommit till en del platser, och det är helt normalt för årstiden. Den brukar komma runt mitten av augusti månad, säger Alexandra Ohlsson, meteorolog vid SMHI.

Enligt SMHI definieras höst ur meteorologisk synpunkt som en sjunkande dygnsmedeltemperatur som är lägre än tio plusgrader men varmare än noll.

– Vistas man i fjällen får man räkna med temperaturer som kommer att hamna mellan fem och tio grader, säger Alexandra Ohlsson.

Men vädret är sällan lättanalyserat, speciellt under år med stora skiftningar i temperaturen. Definitionen att dygnsmedeltemperaturen ska vara lägre än tio grader fem dagar i rad används därför ofta. För den stora massan är det därmed inte tal om höst riktigt än.

– I söder börjar det gå lite mer åt det normala med temperaturer som vi ska ha vid den här tiden på året. Ner över Götaland och Svealand och längs med Norrlandskusten brukar man få vänta in i september månad innan den meteorologiska hösten kommer. Och längs med västkusten och Skåne brukar det vara början av oktober, säger Alexandra Ohlsson.

Någon ny värmebölja är det dock inte läge att hoppas på.

– Inte när jag kollar den närmaste tiodyngsprognosen i alla fall. Det kommer in ett kraftigare regnområde över Götaland som drar in sent i kväll med lite åska i sig, säger Alexandra Ohlsson.