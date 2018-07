Experter avråder från utlandsresa med småbarn

Det är semestertider och köerna för nya pass är långa. En grupp passökande som ständigt ökar är små barn under två år. Sedan 2009 har ökningen varit 28 procent och bara i år har nära 42 000 bebisar ansökt om pass. Samtidigt ökade antalet svenska barn under två år som sökte vård utomlands via SOS International med 26 procent mellan 2016 och 2017 och hittills i år har det varit över 2 400 fall.

– Det kan vara alla typer av ärenden. Både mer allvarliga, men också föräldrar som är otrygga och behöver rådgivning, säger Karin Tranberg, direktionsdirektör på SOS International.

Barnläkare är emot resor

Många verkar vilja komma ut i världen med sina små, antingen på semester eller för att hälsa på släktingar i andra länder. Men enligt experter inom barnsjukvården är riskerna med att resa med små barn större än många föräldrar inser.

– Vi barnläkare är emot att man låter små barn under sex månade resa dit där det är väldigt varmt. Vänta tills det är 18 månader och har fått hela sitt vaccinationsskydd, säger Stefan Rune.

Små barn ska vara med sina föräldrar och hemmet är bäst, med ordnade förhållanden och bra vatten, enligt Stefan Rune.

– Bara i Europa finns mässlingen och riktigt små barn är ännu inte fullt vaccinerade. Dessutom är de känsligare för temperaturväxlingar och blir sjuka fortare i feber och magsjuka och det är viktigt att de får snabb tillgång till sjukvård, säger han.

Psykologen: Vänta med att resa

Även psykologen Jenny Klefbom tycker att det är onödigt att resa för tidigt med små barn.

– Om man tror att barnen ska tycka att det är underbart att plaska på en strand i Italien så har man fel. Det räcker med att plaska i en plaskdamm i hemmet. De har fullt upp att upptäcka sin egen värld, säger hon.

Enligt Jenny Klefbom är det bättre att spara pengarna tills barnen är 10-12 år och kan uppleva och lära sig nya saker på resan. Däremot kan det vara värt att åka ut och resa innan dess om man själv är sugen på att komma bort eller vill hälsa på släkten.

– Då är det inte resandet som är målet utan relationen, säger hon.

Enligt henne kan det bli en besvikelse när nyblivna föräldrar åker på charterresa för att ta det lugnt med barn under tre år.

– Jag har mött föräldrar som är helt utmattade efter semestern. Det är jobbigare att vara på en plats man inte känner till och där man måste springa och jaga barn för faror som man inte tänkt på, säger Jenny Klefbom.

Behöver föräldrarna verkligen vila när barnen är i förskoleåldern är det nästan bättre att lämna bort dem till mor- och farföräldrar och själv åka bort ett par dagar, enligt henne. Däremot tror hon inte att det är farligt att resa med förskolebarn så länge man tänker på säkerheten.

– Men man måste tänka på vad som är kul för dem också. Är det verkligen kul för en två-åring att åka till New York till exempel, säger hon.