Flygutsläppen har ökat med 47 procent

Svenskarnas resande med flyg har ökat kraftigt sedan början av 1990-talet. Förra året uppgick utsläppen till tio miljoner ton koldioxid, vilket är en ökning med 47 procent, skriver Dagens Nyheter med hänvisning till en ny studie från Chalmers tekniska högskola.

Det är ungefär lika mycket som släpps ut från den svenska personbilstrafiken under ett år.

Ökningen var som störst under 1990-talet. Senare har utsläppen per person minskat med i snitt 1,9 procent per år på grund av modernare flyg som fylls med fler passagerare. Utsläppen har inte ökat nämnvärt under 2000-talet.

Men när flygresandet fortsätter att öka så riskerar utsläppen att öka. Svenskarnas flygande ökar med tre procent per år.

– Det är en utmaning för branschen. Beläggningen kan inte bli mer än 100 procent, i längden behöver man hitta andra sätt att uppnå en minskning. I förhållande till att nettoutsläppen av växthusgaser behöver upphöra helt så är det ett bekymmer, säger Chalmersforskaren och rapportförfattaren Jörgen Larsson till DN.