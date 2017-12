För mycket kött trots minskad konsumtion

Från att stadigt öka har svenskarnas köttkonsumtion nu börjat gå i motsatt riktning. Men för miljön skull är den minskade köttkonsumtionen fortfarande inte tillräcklig, rapporterar P4 Jönköping.

Under de senaste 30 åren har köttkonsumtionen kontinuerligt ökat, sedan 2013 har den dock legat stabilt på runt 87,5 kilo per person. För första gången ser Jordbruksverket nu att svenskarnas köttkonsumtion är på väg att minska med omkring 1,5 kilo per person 2017.

Jordbruksverkets rapport konstaterar även att svenskarnas köttinköp allt oftare kommer från svenska gårdar. Men för att uppnå våra klimatmål äter vi fortfarande alldeles för mycket kött.

– Tittar vi på de nivåerna som vi har per medelsvensk i dag så ligger vi väldigt mycket högre än vad vi långsiktigt behöver bidra med för att de globala målen ska nås, säger Andreas Olsson, energi och klimatstrateg på Länsstyrelsen i Jönköping, till radion.