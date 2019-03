Gömde knark i bildäck - döms till fängelse

Männen gömde nära 80 000 narkotikaklassade tabletter i bildäck och i lönnfack och körde in i landet förra hösten. Färden gick via Helsingborg och vidare till gömstället, ett ensligt hus utanför Halmstad. Men där tog det stopp. Vad smugglarna missat var att Tullverket följde efter - till fots via ett skogsparti - ända fram till slutmålet.

Nu döms de båda, en 58-åring och en 40-åring, till fängelse, rapporterar SVT Nyheter Halland. 58-åringen får fyra års fängelse för grov narkotikasmuggling och grovt narkotikabrott, medan 40-åringen döms till två års fängelse för medhjälp till grovt narkotikabrott.

De dömda har nekat till brott.