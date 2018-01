Hästtransport krockade med bärgare på E18

En bärgningsbil och en hästtransport var inblandade i en olycka på E18 vid avfarten Björkås i Segerstad, väster om Karlstad.

– Först är det en bil som får stopp och vill ha bärgning, sedan kommer hästtransporten och kör in i bärgaren och sedan kommer det ytterligare en bil och kör in marginellt. Den stora smällen var när hästtransporten körde in i bärgaren, säger Mats Öhman, presstalesperson vid polisen i Värmland.

Föraren till bärgningsbilen var den som blev allvarligast skadad och fick föras till sjukhus. Han klarade sig dock utan några svårare skador men beskrivs som "rejält mörbultad". Ingen annan behövde sjukvård. Det är oklart om någon häst fanns i transporten.

Inledningsvis var det totalstopp i trafiken men den kunde släppas på efterhand.