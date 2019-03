Hemtjänstpersonal: Vi övervakas

Hemtjänsten i Göteborgs Stad fick förra året ett nytt mobilt it-system för att underlätta arbetet. Men personalen känner sig övervakad och nu har fackförbundet Kommunal gjort en anmälan till Arbetsmiljöverket, skriver Göteborgs-Posten.

– Vi har fått många samtal från våra medlemmar som inte orkar mer, säger skyddsombudet Silvana Vretoska till tidningen.

Under vintern har ett 50-tal arbetslag lämnat in anmälningar om brister i arbetsmiljön. Personalen menar att de övervakas av enhetschefer och administratörer som genom it-systemet kontrollerar var personalen befinner sig när de checkar in och ut hos brukarna.

– Det är olyckligt att man upplever det så. Det handlar om en process för att mäta tiden som kunden sedan betalar för, säger Katarina Meuller som är sektorschef för Äldreomsorg samt hälso- och sjukvård i Lundby till tidningen.