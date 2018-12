Jakten på fula jultröjor pågår året runt

Second handkedjan Beyond Retro har just invigt årets tillfälliga butik som helt och hållet fokuserar på fula jultröjor i centrala Stockholm. Och i butiken i Göteborg har plagget tagit över hela övervåningen.

TT: Vem är det som köper fula jultröjor?

– För några år sedan var det en speciell typ, men nu är det alla, säger Kalle Josephson, marknadschef på Beyond Retro.

Eftersom de enbart säljer äldre plagg kan de inte "bara köpa in fler" när efterfrågan ökar. Det är en ständig jakt för att kunna erbjuda kunderna glittriga, röda, plingande och ibland blinkande plagg att använda ett par veckor i december.

– Vi kämpar hela året med att hitta dem till jul, för de går åt.

Fortsätter öka

Vill man ha en nytillverkad jultröja kan man dock vända sig till de flesta stora varuhus. Så väl H&M som Lindex säljer sina egna varianter och det finns en rad renodlade sajter för just fula jultröjor. Även idrottsklubbar som Malmö FF och IFK Göteborg har tagit fram egna jultröjor.

– Det är verkligen en plojgrej som har blivit ett fashion statement, säger modeexperten Niklas Berglind.

Han tycker att den fula jultröjan fungerar lite som en motreaktion på föreställningen om att allt ska vara så fint på julen och tror att den passar bra i ett land med få klädkoder.

– Vi är så ängsliga när det kommer till fest och kläder. I och med att vi varken har jobbkläder eller skoluniform tycker vi att det är svårt med klädkoder över lag. Men här har vi hittat något vi tycker är jättekul kring jul, säger han och fortsätter:

– I stället för den där supersticksiga pullovern med slips och vit skjorta kan man komma undan med en jultröja, det är jättekul!

Han spår dessutom en lång framtid för trenden.

– Man kan mötas mellan generationerna, ironiskt eller inte, över jultröjorna.

"Over the top"

Fenomenet antas komma från populärkulturen, och många minns nog Colin Firth som Mark Darcy i grangrön rentröja i "Bridget Jones dagbok" från 2011.

– Det började där och folk tyckte nog att det såg kul ut med de här bilderna på amerikanska familjer där alla har på sig samma stickade tröjor som ser helt crazy ut, säger Kalle Josephson.

Han beskriver filmscener där någon blir besviken över att hitta ett mjukt paket under granen - och ännu mer missnöjd när det visar sig vara en stickad tröja från någon mormor.

– Men sen när det har blivit lite retro så känner man att den där tröjan är ganska kul ändå. Sedan var det någon som började och många som hakade på. Nu har det blivit en massrörelse.

Enligt honom kan det vara svårt att definiera skillnaden mellan den fula jultröjan och jultröjan.

– Den roliga fula jultröjan är over the top, men så får man välja själv var gränsen går. Om man jobbar på bank där man är van att gå omkring i kostym så är en ful jultröja en bild på en galen tomte, men om du som jag jobbar i en second handbutik så behöver du gå ett steg till.