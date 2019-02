Kraftig källarbrand i åttavåningshus

Rökdykare fick sättas in vid en kraftig källarbrand i ett åttavåningshus i Norrköping under natten mot torsdagen. Larmet kom strax före klockan 03. En trappuppgång har blivit kraftigt rökskadad, och de boende som öppnade dörrarna till trapphuset under branden fick också in rök i sina lägenheter.(TT)