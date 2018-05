Kritiskt för man efter bilolycka

En man skadades svårt i en trafikolycka i Uppvidinge kommun under kvällen, skriver Smålandsposten. Hans bil voltade in i skogen från riksväg 31 söder om Lenhovda. Vägen var avstängd en timme under räddningsarbetet. Föraren har livshotande skador och får intensivvård, meddelar Region Kronoberg.(TT)