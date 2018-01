Malmö universitet ser över rutiner efter hot

Några detaljer om vad som står i mejlet är inte kända, men hotet betraktas som allvarligt av universitetsledningen och det gäller specifikt datumet måndagen den 8 januari. Att sätta studenters och medarbetares säkerhet i främsta rummet var viktigast när det i veckan fattades beslut om att stänga universitetet på måndag och uppmana studenter och medarbetare att arbeta hemifrån, enligt rektor Kerstin Tham.

– Det var inget svårt beslut, vi hade inte tillräcklig information från den pågående förundersökningen för att fatta ett annat beslut, säger hon.

"Grovt olaga hot"

Klockan 23.27 i fredags inkom hotet till universitetets centrala mejladress, men det upptäcktes först i tisdags på grund av nyårshelgen. I samband med detta kopplades universitetets säkerhetsansvarige Leif Wulff in och därefter blev ledningen informerad.

– Funktionsbrevlådan som mejlet landade i hanteras av administrativ personal under verksamhetstid. Eftersom det kom in sent i fredags, och med en långhelg därefter, så hanterades det när personalen var i gång igen i tisdags morse, säger Leif Wulff till TT.

– Hot mot universitet inkommer sällan, och den typ av hot som vi hanterar nu har jag under 18 år aldrig varit med om.

Polisen upprättade en anmälan om grovt olaga hot mot grupp i tisdags.

– Informationen som vi tagit emot har inte lett till att vi valt att gå ut med några säkerhetsrekommendationer. Vi har inlett en förundersökning och vi ska försöka spåra vem mejlets avsändare kan vara, säger Nils Norling, pressinformatör vid polisen i Malmö, till TT.

Låsta dörrar

Säkerhetshöjande åtgärder har vidtagits av Malmö universitet, men Wulff vill inte gå in på några närmare detaljer.

– Men det handlar bland annat om ökad tillsyn och tillträdesbegränsning, säger han.

Universitetet är just nu låst och den 8 januari när skolan skulle ha öppnat efter jullovet uppmanas alltså personal och studenter att arbeta hemifrån. Och ett planerat tentamenstillfälle flyttas till en annan dag under veckan. Universitetet planeras att öppna igen på tisdag.

– VI har lagt en plan tillsammans med polisen och det innebär att vi öppnar den 9 januari. Om förutsättningarna ändras så fattas nya beslut, säger Leif Wulff.

"Väldigt tråkigt"

Universitetet har runt 25 000 studenter och 1 800 medarbetare. Bland dessa sprids en oro på grund av hotet, förklarar Pontus Källström, ordförande för Studentkåren Malmö.

– Man frågar sig vad som händer och om man ska våga komma hit. Absolut ska man våga komma hit. Jag har haft bra kommunikation med den säkerhetsansvarige och ledningen, så jag känner mig väldigt trygg och lugn i situationen, säger han.

Vid nyår ändrades lärosätets status från högskola till universitet, och något av det första att hantera som universitet är alltså hotet.

– Det är ju naturligtvis väldigt tråkigt. Men vi ska försöka lära oss något av det här, säger Kerstin Tham.