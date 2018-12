Löfven sträcker åter ut handen till C och L

Under helgen har Stefan Löfven haft samtal med talmannen Andreas Norlén om nästa steg i regeringsfrågan. Men vad de har diskuterat vill han inte säga ett ord om, mer än att de har konstaterat att nu återstår bara två omröstningar innan ett extraval står för dörren.

Löfven kommer till Avesta med fredagens bakslag i ryggen, då han åter ratades i riksdagen som statsminister. Förhandlingarna med Centerpartiet och Liberalerna strandade - och nu sträcker han ut en hand på nytt.

– Därför är jag beredd att sätta mig ner igen att samtala och förhandla fram till dess att vi får en regering som inte ger högerextremisterna den avgörande makten om Sveriges framtid, säger S-ledaren.

– Högerextremisterna har som mål att exkludera en del människor från vår gemenskap. Och då är det baserat på dessa människors tro, religion, sexuella läggning eller politiska övertygelse. I varje tid och varje plats där högerextremister mobiliserar står varje demokrat inför ett val.

Han säger att S aldrig kommer att kompromissa med Sverigedemokraterna och påtalar att C och L lovade samma sak i valrörelsen.

– Vi kan inte låta några sakfrågor komma i vägen för det gemensamma ansvaret för samhället och den öppna demokratin. Och om inte alla partier som vill det kan samlas i mitten så måste dessvärre någon kompromissa med sina grundläggande värderingar.

Om några nya samtal är inplanerade med de båda partierna vill han inte gå in på.

– Kommer sådana samtal i gång och man kan föra sådana samtal då ska jag berätta det för dem. Det här är bäst om det sköts direkt med de här partierna och inte i medier, säger Löfven.

I jultalet kommer han försöka att undvika just regeringsfrågan, men han lär ändå komma in på ämnet när han tar upp motståndet mot just Sverigedemokraterna. Han vill fokusera på vad S beskriver som den största moderna satsningen av ett trygghetsprogram, med fler poliser, och behovet av en klimatomställning och införandet av en extra familjevecka för att föräldrar ska få mer tid med sina barn.

Nu har det gått 100 dagar sedan valet och en viss frustration kan anas för att Sverige inte har en regering än.

– Ja, det är klart. Jag är lika frustrerad som väljarna. Det här är ovanligt lång tid med svenska mått mätt. Det är därför jag arbetar varje dag för att få till en lösning, säger Stefan Löfven.