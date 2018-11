M föreslår krisstöd till skogs- och lantbruk

– Det här ingår i vår budgetmotion, som vi kommer att lägga fram i morgon, säger partiets miljö- och jordbrukspolitiska talesperson Maria Malmer Stenergard till TT.

Krisstödet ska hjälpa skogs- och lantbrukare att hantera konsekvenserna av sommarens torka och omfattande skogsbränder.

Sänkning av dieselskatten

Merparten, 760 miljoner kronor, handlar om krisstöd till lantbruket. Det motsvarar det belopp som den rödgröna regeringen presenterade före valet, men som har tagits bort ur övergångsregeringens budgetproposition.

Ovanpå det föreslår M ett krisstöd till branddrabbade skogsägare på 72 miljoner kronor.

I motionen föreslås samtidigt en sänkning av dieselskatten för de drabbade näringarna för sammanlagt 410 miljoner kronor.

Konkret vill M att nedsättningen av dieselskatten ökar från dagens 1:70 kronor till 2:43 kronor per liter under 2019. I övergångsregeringens budgetproposition föreslås i stället en sänkning av nedsättningen till 1:43 kronor per liter.

– Redan i dag har lantbruk, skogsbruk och vattenbruk en nedsättning av dieselskatten. Men den nedsättningen minskar med övergångsregeringens budget och vi vill öka den i stället, säger Malmer Stenergard.

Gemensam reservation

Målet för M är nu att driva igenom sina budgetförslag genom att skriva ihop en gemensam reservation i finansutskottet tillsammans med andra partier, enligt Malmer Stenergard.

Hon tillägger att det är väldigt problematiskt för de tork- och branddrabbade näringarna att stödet plockats bort ur övergångsregeringens budgetproposition.

– Utöver att de är drabbade av torkan är de också oerhört drabbade av en tuff internationell konkurrens på grund av ett högt kostnadsläge, säger hon.

Hon är även kritisk mot att de drabbade näringarna tyngs av vad hon kallar för "mycket regelkrångel".

– Den rödgröna regeringen har inte gjort livet lättare under de gångna åren.

– Jordbruksverket har ju länge varit försenade med utbetalningar och det är många som har problem med likviditet. Så det är oerhört angeläget att de här pengarna nu kommer ut.