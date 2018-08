Måttligt med salt inget hot mot hälsan

"Generellt behöver folk inte vara jättebekymrade över just saltet", skriver Annika Rosengren, professor i medicin vid Sahlgrenska akademin, ansvarig för den svenska delen av studien, i ett pressmeddelande.

Att få i sig motsvarande drygt två teskedar per dag ökar inte riskerna för hjärt-kärlsjukdom, hjärtinfarkt eller stroke, visar studien som nu publiceras i tidskriften The Lancet. Bakom studien står forskare från ett tjugotal länder och deras slutsats är att de flesta inte ökar sina hälsorisker så länge de håller sig under en daglig saltkonsumtion om 12,5 gram, eller två och en halv tesked.

Även för den som äter mer salt än så kan hälsoriskerna enligt studien hållas nere med en förbättrad diet med mer frukt, grönsaker, mejeriprodukter, potatis och andra kaliumrika livsmedel.

I studien ingick 94 000 personer, 35-70 år gamla, från 18 regioner runt om i världen. De följdes under i genomsnitt åtta år. Det är första gången underlaget är så omfattande, med representation från i stort sett hela världen.

"Samtidigt får vi inte glömma bort att det finns en helt klar koppling mellan salt och högt blodtryck", påpekar Annika Rosengren.