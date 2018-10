Misstänkt hittad blodig efter inbrottsförsök

En man greps efter ett misslyckat inbrott i Mellerud på torsdagskvällen.

Polisen fick larm om att någon försökt ta sig in i en bostad genom att krossa en ruta, skriver GT.

Den misstänkte gärningsmannen skadades vid inbrottsförsöket och hittades strax i närheten.

– Det är en inbrottstjuv som slagit in en ruta till en bostad. Han kom inte in, sprang därifrån och hittades senare blodig. Han är nu gripen, säger Per Sahlgren, vakthavande befäl på polisen region Väst.

Den misstänkte lyckades inte stjäla något. Han fördes till sjukhus för omplåstring.