Oklart om IS-rekryteraren Skråmo har gripits

Slaget om IS-fästet al-Baghuz intill floden Eufrat i östra Syrien pågår för fullt.

De senaste veckorna har tusentals civila och anhängare till terrorrörelsen Islamiska staten (IS) överlämnat sig till den kurdisk-arabiska SDF-milisen, som tränger allt längre in i staden. Flera av dem är europeiska medborgare som rest till Syrien för att ansluta sig till IS.

Förra veckan kom uppgifter om att den norsk-svenske IS-rekryteraren Michael Skråmo var en av dem som gripits av SDF-milisen. Skråmos sju barn uppgavs också ha omhändertagits.

Motstridiga uppgifter

Men nu väcks det frågor kring gripandet, något som SVT Nyheter var först att rapportera om.

– När en svensk grips i Kurdistan får jag alltid besked om det direkt. Jag har talat med både kurdiska myndigheter och militärer. Men vad gäller Michael Skråmo har jag inte fått någon sådan information, säger Kurdo Baksi till TT.

Kurdo Baksi var en av dem som i förra veckan uppgav att Skråmo hade gripits, men nu är han alltså mer osäker.

Flera förklaringar

Det finns flera möjliga förklaringar, enligt terrorforskaren Magnus Ranstorp, som understryker att Skråmo är en viktig IS-rekryterare.

– Det finns alltid officiella och inofficiella listor. Det kan vara så att man avvaktar med att skriva upp honom på någon officiell lista eftersom han är högintressant för flera olika säkerhetstjänster, säger Ranstorp till TT.

UD säger att man tagit del av medieuppgifterna men avböjer att kommentera ytterligare.