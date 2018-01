Pendeltåg fast i två timmar i Stockholm

Ett pendeltåg fullt med resenärer stod stilla utanför Sundbyberg norr om Stockholm i mer än två timmar. Passagerare tog sig ut ur tåget på egen hand vilket ledde till att all tågtrafik fick stoppas.

– Någon har aktiverat nödöppning av dörrar på tåget och har då antagligen i frustration på egen maskin tagit sig till Sundbybergs station som var väldigt nära, och det fick följden att Trafikverket var tvungen att stänga allt som passerar Sundbyberg, säger Henrik Palmér, presskontakt på SL.

Pendeltåget kunde vid cirka 19.30 köra in mot Stockholm central fast inte via Citybanan under jord utan via den gamla sträckan.

– Det som beskrivits är att ett annat tåg fått problem och vårt tåg har fastnat bakom det tåget, och där har något låst sig med ställverket, säger Henrik Palmér.