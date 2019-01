Polisen: Det är trafikolyckor överallt

Flera olyckor har inträffat på E4 i Östergötland och Sörmland, och i Stockholms län, rapporterar SVT Nyheter med hänvisning till polisen.

– Det är snorhalt på E4 i hela regionen just nu. Det är trafikolyckor överallt och vi har inte resurser att skicka polisen till alla. Det är jätteviktigt att man kör försiktigt, säger Lars-Göran Nilseryd, vakthavande befäl i polisregion Öst, till SVT Nyheter.

Olyckorna är dock främst singelolyckor, och det har inte rapporterats några allvarliga personskador.

SMHI har utfärdat en klass 1-varning för halka i stora delar av Sveriges södra ände under kvällen och natten. Gustav Åström, meteorolog vid SMHI, säger att det fallit snöblandat regn under dagen som kan frysa till när molntäcket spricker upp successivt under kvällen fram till midnatt.

– Vid sådana situationer finns förutsättning för väldigt snabb påfrysning och att det blir svarthalka, det vill säga att det inte hinner bli någon froststruktur på isen, säger Åström.

Trafikverket uppmanar trafikanter i de berörda områdena att vara observanta på väglaget.

– Halkläget kan skilja sig åt på bara 100 meter. Anpassa därför hastigheten efter rådande väglag, ta god tid på dig och se till att hålla avståndet till fordon framför, säger Trafikverkets talesperson Sofia Lindahl.