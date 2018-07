Rekordmånga larmsamtal om skogsbränder

Fortfarande rasar en skogsbrand i Sollefteå som bröt ut vid 14-tiden under lördagen och sedan fortsatt under natten. Två helikoptrar har kallats in för att få branden under kontroll.

– Den skogsbranden har vi vetskap om eftersom de begärt ut förstärkningsresurser för att släcka där, säger Anna Nyman, operativ chef vid MSB.

Det är långt ifrån första gången en räddningsledare begär förstärkning från MSB i år. Myndigheten har sedan årets början redan beslutat om 22 så kallade "åtgärder". Åtgärderna kan bestå i allt från att gå ut med varningar till allmänheten till att tillkalla utländskt brandflyg för att hjälpa till med släckningsarbetet.

– Jag har inte koll på om det är rekord men om man till exempel jämför med 2014 då det brann i Västmanland så är risknivåerna uppe på samma nivåer nu som då. Och då var det i augusti, säger Anna Nyman.

Över 2 000 larmsamtal

Skogsbranden som startade i Västmanland den 31 juli 2014 var den största branden i Sverige sedan åtminstone 1950-talet. Enligt statistik från SOS Alarm var 2014 det år då flest larmsamtal kom in i juli respektive augusti månad under de senaste fem åren. Men de rekordnoteringarna kommer ändå inte upp i den nivå som SOS nu redovisar.

Bara i juni i år kom 2 214 larmsamtal in, vilket är den högsta siffran de senaste fem åren. Om man gör en sammanslagning av april, maj och juni månad tillbaka till 2014 lyder är bilden densamma: 2018 är det år då flest larmsamtal har kommit in. Bara under första veckan i juli har det kommit in 644 samtal, vilket är fler än under hela juli 2015.

Tidigare i veckan gick MSB ut med ett myndighetsmeddelande till allmänheten om att det fortsatt råder extremt väderläge och att detta kan leda till allvarliga konsekvenser med bränder i skog och mark.

– Som jag förstått det är det ovanligt att det är så här torrt så tidigt på året. Som prognoserna ser ut ska det även fortsätta vara torrt och varmt nästa vecka, säger Anna Nyman.

Extremt stor brandrisk

MSB vill uppmärksamma allmänheten på att det fortfarande råder extremt stor brandrisk i stora delar av Götaland, västra Svealand och stor risk i östra Svealand och stora delar av Norrland.

– Det är ett historiskt extremt läge säger våra experter på brandrisk. Vi vill påminna allmänheten om att kontrollera vad som gäller där man befinner sig och att allmänheten har en viktig roll i att inte starta nya bränder, säger Anna Nyman.