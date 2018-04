Så blir du igelkottarnas hjälte

– Det gäller att man tänkt igenom allt ordentligt, innan man tänder på brasan i kväll, säger Karin Lexén, generalsekreterare på Naturskyddsföreningen.

En majbrasa är nämligen igelkottens perfekta krypin och naturliga sovplats: mysigt, ombonat och skyddat.

– Olika djur gillar olika ställen att gotta in sig i. Rishögar är igelkottens naturliga ställe att sova på, både under vinterdvalan och under våren, säger Karin Lexén.

Blir till boll

Problemen uppstår när vi människor, med flit, tänder eld på kottarnas sovplatser. För även om de taggiga djuren vaknar till när elden tar fart, så reagerar de med en ineffektiv försvarsmekanism. I stället för att springa för livet, som till exempel katter gör, så rullar de ihop sig till en boll.

– Det är ingen jättesmart lösning på just det här problemet, säger Karin Lexén.

Lyft på riset

Naturskyddsföreningen uppskattar att det är ett hundratal igelkottar som dör under valborgsnatten varje år. Men med några enkla knep kan flera liv räddas. Karin Lexén rekommenderar att lasta om eller flytta rishögen innan du tänder majbrasan.

– Är det en större brasa kan man försöka lyfta på riset och ruska om med en lång pinne eller kratta. Man kan försöka skrämmas lite så att djuren ger sig av.

Men hennes bästa tips är att bygga upp brashögen så sent som möjligt. Ju längre riset legat på samma ställe, desto större risk att igelkottarna ligger kvar.