Så mycket plast flyter omkring i haven

Fem procent i havet

Mellan 5 och 13 miljoner ton plastavfall och plastskräp hamnar i haven varje år. Det innebär att upp emot fem procent av den totala mängd plastsopor som varje år bildas på jorden hamnar i havet.

Vanligast på stränderna

Plasten dominerar på stränderna. Det mesta som flyter omkring i haven kommer från land, och kan ibland ha färdats långt med strömmarna. För djur och fåglar i havsmiljö är plast den farligaste typen av skräp eftersom de kan missta skräpet för föda, vilket i slutänden gör att den hamnar i oss människor när vi äter fisk och skaldjur. Mätningar från Östersjön visar att andelen plast bland skräpet även har ökat från 63 procent år 2015 till 70 procent år 2017.

En påse per 16 meter

Det vanligaste skräpet på våra stränder är plastfragment, följt av fimpar, platspåsar och förpackningar. Under mätningar som Håll Sverige rent gjorde i fjol på stränder runt Kattegatt, Öresund och Östersjön hittades i medeltal sex plastpåsar per 100 meter strand, vilket innebär en platspåse per 16:e meter. Det är en kraftig ökning mot 2016, då det hittades en platspåse per 38 meter strand.

Värst är det i Stilla havet. Över 79 000 ton plast flyter omkring mellan Kalifornien och Hawaii, i ett område som är drygt tre gånger Sveriges yta. Cirka 1,8 biljoner plastbitar beräknas flyta omkring i området.

Slänger av slöhet

Skräp i haven oroar många. Enligt en Sifoundersökning tycker 97 procent av svenskarna att plast i havet är ett problem, och hela 76 procent tycker att det är ett mycket stort problem.

Så varför skräpar vi ned då? I SCB:s medborgarundersökning från i fjol svarade 41 procent av de tillfrågade att de slänger skräp i naturen för att de tror att skräpet är komposterbart. 39 procent svarar att de gör det för att det inte finns någon papperskorg. Drygt var femte tycker att det de slänger inte räknas som skräp, medan 15 procent rakt och ärligt svarar "av slöhet".

Dumpa sängen i sjön?

Bland de mer ovanliga typer av skräp och sopor som hittats vid olika skräpdyk finns brandsläckare, trehjulingar, gevär, longboards, körkort och sängar. Under skräpdykets dag i Lysekil hösten 2017 samlade dykare in 600 kilo skräp på en timme.

Källa: Håll Sverige Rent