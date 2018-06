Skatteverket utfärdar bank-id-varning

Skatteverket har upptäckt privata företag som uppmanar kunder att med bank-id logga in på Skatteverket via sina egna webbplatser. Nu varnar myndigheten för all typ av andrahandsinloggning med bank-id.

Enligt myndigheten har kunder uppmanats att via externa webbplatser legitimera sig mot Skatteverket via bank-id - en tjänst som Skatteverket inte tillhandahåller, och som gör all den egna, personliga informationen hos myndigheten tillgänglig för det företag man släppt in.

– Det är en privat underleverantör som har levererat den här tjänsten. Vi vet ännu inte vilket företag det rör sig om och vilka som har använt tjänsten, vi håller på att utreda det i nuläget, säger Skatteverkets säkerhetschef Pär Rylander till TT.

De inloggningsförsök med bank-id som görs via andra företag kommer att blockeras, och användaren möts av ett felmeddelande.

– Logga aldrig in mot Skatteverket på något annat sätt än personligen med e-legitimation via Skatteverket.se, säger Rylander.