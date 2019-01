SMHI varnar för kraftigt snöfall

SMHI klass 2-varnar för snö och kraftig drivbildning i Uppsala och Gävleborgs län.

De största mängderna snö väntas i Gästrikland och utmed norra Upplandskusten där det även kommer blåsa ordentligt från Östersjön. I Gästrikland väntas mest snö, mellan 5 och 15 centimeter överlag medan kusten lokalt kan få så mycket som 20-25 centimeter snö. Här väntas den mesta snön falla under dagen.

Blåst förstärker snöande

- Det kan bli problem på vägarna och det varnar vi för. Blåsten gör att snöfallet förstärks och ökar även risken för drivbildning och det blir nedsatt sikt i samband med snöfallet, säger Sandra Andersson, meteorolog vid SMHI. Även i västra Svealand varnas för riklig snö men inte lika kraftig. I Värmland, Västmanland och Örebro kan det bli runt 5 centimeter ny snö, i Dalarna något mer runt 5-15 cm snö, i synnerhet under tisdag förmiddag och dag. Även här kan det bli problem med mycket snö på vägarna och halka i samband med snöfallet.

Även i östra Svealand väntas nederbörd, men det blir blötare och inte så intensivt snöande att det finns skäl att varna, enligt SMHI.

Snö kvar

Det är stor chans att snön den här gången blir kvar, även i södra Sverige, då temperaturen faller under tisdagen och det som i södra Sverige började som regn övergår till snö.

– Om snön lägger sig kommer variera men till onsdagen väntas minus på de flesta håll i landet. Så snön ser inte ut att töa bort på en gång. Det finns goda chanser att snön kan få lägga sig och ge vitt landskap framöver, säger Sandra Andersson.

I Götaland blir det mestadels regn, medan det i Norrland blir snö och varningar för starkt snöfall är utfärdade för västra Svealand, Uppland och Gästrikland.

– Just nu är det mest regn och på olika håll snö som under dagen övergår alltmer i snö. Även i Götaland övergår regnet mot snö under kvällen och natten för det är kallare luft som strömmar ner under landet, säger Sandra Andersson.