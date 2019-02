Spelreklam kan förbjudas under tv-matcher

Fredrik Trygg, 30, är på väg ut ur spelberoendet som har hållit honom fängslad i över tio år. Samtidigt kan han inte vistas i samhället utan att dagligen påminnas om det som för honom blivit en drog.

Spelreklam finns på tv, vid busskuren, i mobilen.

– Det är som att överallt visa spritreklam för en alkoholist. Det är klart att det ökar risken för att falla tillbaka i det, säger han.

I Danmark kan det nu bli en förändring. Där vill Svenska spels danska motsvarighet, Danske spil, förbjuda all spelreklam i samband med direktsända matcher på tv. Ett liknande förbud finns redan i Storbritannien och det nya förslaget applåderas av flera danska politiska partier.

Civilminister Ardalan Shekarabi (S) påpekar att ett förbud mot spelreklam under tv-matcher kan bli aktuellt även i Sverige.

– Jag vill inte utesluta det. Folk är trötta på den extremt aggressiva marknadsföringen, den ohämmade reklamen. Bolagen har ett enormt eget ansvar och måste se till att leva upp till lagens krav och intentioner, säger Shekarabi.

Triggad av reklam

En stor del av Fredriks beroende har varit just spel på matcher. Han berättar att han kunde satsa tiotusentals kronor på resultatet och sedan lägga in lika stora summor på direktspel under matchens gång.

Sett över en tioårsperiod uppskattar han att han har spelat bort över en miljon.

– Det spelade ingen roll om jag vann eller förlorade, jag fortsatte ändå. Och reklamen visar hela tiden oddsen för olika spel. Självklart blir man triggad av det.

Han välkomnar det danska förslaget och vill se en liknande lösning i Sverige.

– Det vore en bra början, även om det inte räcker. Det skulle behöva göras så extremt mycket mer också. I den bästa av världar skulle det förbjudas helt.

Lovar hårda tag

I Sverige ställs sedan årsskiftet krav på att spelbolagen ska vara licensierade och att marknadsföringen bland annat ska vara måttfull.

Civilministern har varit drivande i utformningen av den nya spellagen, som bland annat tillåter personer att stänga av sig själva från spelsajter och riktad spelreklam. Efter bara några veckor hade över 15 000 personer blockat sig själva från all spelverksamhet.

– Spelberoendet är ett folkhälsoproblem som är effekten av en oreglerad spelmarknad i decennier. Det är oförklarligt att en av de mest riskfyllda marknaderna har varit oreglerad så länge, säger Shekarabi.

Flera medier har dock kunnat rapportera om bristande funktioner och att flera spelbolag slinker igenom spärrarna.

Lagen för snäll

Spellagen har samtidigt blivit kritiserad för att vara otydlig. Varken spelbolagen eller Konsumentverket säger sig veta var gränsen för måttfull marknadsföring går, och dessutom anses kraven till viss del vara för låga.

– Vi börjar här och sedan får vi se var gränserna för måttfullhet sätts. Vi utesluter inte att det kommer att krävas ytterligare skärpningar om det visar sig behövas, säger civilministern.