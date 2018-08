Strömmen tillbaka på Malmö C

Det elfel som fick tågen på Malmö centralstation att stå still under fredagskvällen är nu åtgärdat. Felet inträffade runt 21.30-tiden och innebar tågstopp på Malmö C.

– Tågen ska börja komma i gång igen med vissa följd förseningar och eventuellt delinställda tågavgångar, säger Anders Wallin, presstalesperson vid Trafikverket.

Vad som orsakade att strömmen plötsligt försvann har Trafikverkets pressjour inte fått kännedom om.