Tonåringar åtalas för våldtäkter mot barn

Två tonåriga pojkar i Boden åtalas för sju fall av våldtäkt mot barn där två flickor under 15 år ska ha utsatts, skriver NSD. Den ena flickan ska ha utsatts på stadsbibliotekets toalett i februari i år. Den andra flickan ska ha våldtagits flera gånger i maj av båda de åtalade på olika ställen i Boden.

– Det är barn som är utsatta för allvarliga sexuella brott. De är barn just för att de är under 15 år och ganska så ordentligt under 15 år. Det är mycket unga personer, så det är klart att det är jätteallvarlig brottslighet, säger kammaråklagare Anna Väppling till NSD.

Den ene pojken var 15 år när brotten begicks, den andre var äldre men under 18 år. Den yngre åtalas även för flera andra brott.