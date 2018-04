Tre anhållna för förberedelse till terror

Under måndagsmorgonen slog Säkerhetspolisen och polisen till på olika platser i norra Sverige och Stockholmsområdet. Tingsrätten i Solna bekräftar att åtminstone ett av gripandena har skett i Akalla i norra Stockholm.

"Säkerhetspolisen har under en tid följt de misstänkta personerna. Till grund för detta ligger Säkerhetspolisens underrättelsearbete inom ramen för arbetet med kontraterrorism. Förberedelserna för det misstänkta brottet har pågått under en tid, men i nuläget finns inga indikationer på att ett attentat var planerat att ske under de närmaste dagarna" skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande.

– Den information vi kan lämna i nuläget är det vi har lagt ut på vår webbplats, säger Dag Enander, kommunikationsstrateg på Säkerhetspolisen, till TT.

På grund av förundersökningssekretess är Per Lindqvist, chefsåklagare vid riksenheten för säkerhetsmål och den som leder den aktuella förundersökningen, mycket förtegen om händelsen.

– Det går inte att säga något mer än det som står i pressmeddelandet, säger han till TT.

Han kan heller inte ge några besked om hur läget ser ut när det gäller beslut om att begära personerna häktade.

– Den frågan skjuts på framtiden, säger han.

Säkerhetspolisen (Säpo) skriver i ett pressmeddelande att terrorhotnivån i Sverige är oförändrad och ligger på en trea på en femgradig skala, vilket betyder ett "förhöjt hot". Säpo vill inte ge några ytterligare kommentarer om ärendet.