TU vill prata med Kristersson om Hanif Bali

"Press E to destroy DN" har den moderate riksdagsmannen Hanif Bali skrivit under ett bildmontage där han själv poserar med en automatpistol i varje hand och två automatkarbiner slängda över ryggen. På bilden, som Bali har publicerat på sitt Instagramkonto, står "Call of duty - Hanif & DN at war", en anspelning på datorspelet Call of duty.

Mediehusens branschorganisation TU har kontaktat Moderaterna för att be om ett möte med partiledaren Ulf Kristersson angående, som man skriver i ett pressmeddelande, "de anspelningar på krig och hot mot medier som Hanif Bali uttryckt i sociala medier".

"Vi tar de här anspelningarna på största allvar. Det är bara någon vecka sedan en man i Sundsvall åtalades för förberedelse till mord på journalister. Och vi vet sedan tidigare att vissa personer tycker sig finna stöd till hatiskt agerande när de ser hur till exempel riksdagsledamöter, som faktiskt är lagstiftare, utrycker sig", säger TU:s vd Jeanette Gustafsdotter i pressmeddelandet.