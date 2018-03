Två lastbilar i olycka på E4

Två lastbilar var inblandade i en olycka på E4 strax norr om Huskvarna sent på kvällen.

– Det är en lastbil med släp som har vält över södergående körbana i riktning mot Jönköping. När den hade vält var det en annan lastbil som har kört in i den lastbilen, säger Göran Melin, biträdande räddningschef på Räddningstjänsten i Jönköping.

Trafiken söderut leds om under natten, då vägen är avstängd och beräknas kunna öppna under morgonen. Trafiken i norrgående riktning kommer att kunna köra förbi olycksplatsen under natten.

Två personer är förda till sjukhus med okända skador.

Vid 02-tiden hade en lastbil bärgats och en annan dragits undan för att släppa förbi väntande fordon.