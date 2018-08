Ungerska UD kallar upp Sveriges ambassadör

Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó kallar upp Sveriges ambassadör i Budapest för att kräva en förklaring till flera svenska statsråds kritiska uttalanden om Ungerns migrationspolitik, rapporterar nyhetsbyrån Reuters.

"Den invandringsvänliga svenska regeringen har på nytt gått till attack mot Ungern", skriver Szijjártó i ett uttalande.

Utrikesdepartementet i Budapest nämner migrationsminister Heléne Fritzon (S), som ska ha yttrat sig kritiskt. Även utrikesminister Margot Wallström (S) kritiseras för ett Twitterinlägg där hon ger stöd åt Frankrikes president Emmanuel Macron i en pågående osämja med den ungerske premiärministern Viktor Orbán angående den europeiska migrationspolitiken.

"Bring it on (kom an)", skrev Wallström, som svar på ett tidigare utspel från Orbán och Italiens inrikesminister Matteo Salvini.

TT har sökt Wallström, som inte vill kommentera ärendet innan mötet har ägt rum.