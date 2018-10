Upp mot 20 grader i veckan

Tisdagen domineras av moln på många håll med en del regn i norra Sverige. Dessutom drar det in snöbyar över Lapplandsfjällen, där SMHI har utfärdat en klass 1-varning för hård vind med snödrev.

Längre söderut blir det behagligare. Under onsdagen strömmar varm luft in över landet söderifrån. Ett högtryck förstärks i öster och ser ut att ligga kvar under större delen av veckan med temperaturer på upp till 20 grader i söder.

– Det är sydliga vindar som för upp luften. Som det ser ut just nu skulle det kunna bli någonstans mellan 14 och 18 grader i södra Sverige på onsdagen. Det gäller både Svealand och Götaland, säger Johan Lundgren, meteorolog på SMHI.

– Upp mot Norrland blir det kallare, men det är fortsatt mellan fem och tio grader.

TT: Hur länge håller värmen i sig?

– Med lite tur skulle det kunna ligga kvar fram till helgen åtminstone. Men det beror på molnigheten. Är det mulet och inte sol kanske det inte blir så varmt, säger Johan Lundgren.

Den svårbedömda molnigheten gör att det framför allt t i västra Svealand och upp över Norrland kan skapas dimmoln.