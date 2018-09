Varning från militären: Vi skjuter!

– Det är livsfarligt, säger Anna-Lena Hesse, informatör vid Bodens regemente.

Under ett antal år har det varit möjligt att gena eller strosa genom militära övningsfält utan att egentligen fundera över om det är farligt. Efter att allmänna värnplikten avskaffades stod övningsfälten tomma - och tysta - långa perioder.

Men nu är det slut på lugnet. Sedan årets början återinfördes värnplikten och bara i år ska runt 4 000 personer få sin grundutbildning som soldat i försvaret. Det innebär att soldaterna nu strömmar till i skogarna igen.

I Boden varnar nu regementet allmänheten för att det kan ske livsfarliga tillbud. Och uppmanar alla att uppmärksamma varningsskyltarna.

Kan bli träffad

– Det är livsfarligt helt enkelt. Man kan hamna i skottlinjen och bli träffad. Eller blir påkörd av en 60 ton tung stridsvagn, om det är en sådan övning, säger Anna-Lena Hesse, informatör vid Bodens regemente.

Under ett par dagar i augusti hände det fyra gånger att obehöriga kom in på deras övningsfält sydväst om Boden mitt under skarpa skjutningar.

– Det kanske är tillfälligheter, men det har skett så många överträdelser på så pass kort tid att vi behöver gå ut och varna, säger hon.

De som kommit in på området skulle plocka svamp, ett par körde motorcross i skogen och ett par bara promenerade. Förra året mötte soldaterna plötsligt två cyklister som skulle gena genom skogen på väg mot Bodens centrum.

Fler intrång

– Vi tror ju inte att någon med flit tänker "vi struntar i avspärrningarna" utan att man helt enkelt inte tänker sig för. Till viss del kan det handla om att vi nu finns här igen, och att man bara inte tänker sig för.

Även vid andra övningsfält runt om i landet känner man igen problematiken. Till exempel vid P7 i Skåne, vid övningsfält i Härnösand och det är ett återkommande problem vid Dalregementet. Här har folk till och med klippt upp stängsel för att kunna ta sig in.

– Det handlar mycket om bristen på respekt, för sitt eget liv, till och med, och därför att man inte inser faran i det. I exempel där folk klipper upp stängsel vet de att de inte får gå in där. De bara struntar i det. Men det har ju säkert att göra med att det har övats mindre tidigare och att man inte förstått vad ökningen nu innebär och att även lösskjutning kan vara riskabelt, säger Paula Levänen, kommunikationschef, Livgardet och Dalregementet.

Respektera varningsskyltar

Alla fält har inte stängsel. Vanligare är stora, gula varningsskyltar på träd och vid nedfällda bommar. Så det blir upp till den enskilde att avgöra om det är säkert att gå in i området eller inte. Och att veta när och om det är övning är inte så enkelt. På regementenas hemsidor till exempel måste man klicka sig vidare i systemet till särskilda dokument med bilagda kartor.

TT: Räcker det inte med att lyssna och försöka höra om övningarna är i gång?

– Nej. Det är inte alltid fordon är i gång. Eller att de skjuter just då. Det finns ingen garanti för att det är ofarligt bara för att inget hörs, säger Anna-Lena Hesse.