Vindarna blåser bort från fjällen

De kraftiga vindarna i fjällen har blåst bort. SMHI varnade inför måndagskvällen om mycket hård vind i Västerbottensfjällen och i Jämtland. Men de vindarna kulminerade under natten.

– Det börjar avta framåt morgonen, säger Max Lindberg Stoltz, meteorolog på SMHI.

De nya vindarna som kom efter stormen Mats framfart under helgen ser inte ut att ha ställt till några större problem Trafikverket hade vid 03-tiden inga uppgifter om akuta problem och de flesta hushåll som varit utan el har fått tillbaka den. Klockan 04 var runt 400 av Eons kunder i Jämtlands och Västerbottens län fortsatt strömlösa.

När vindarna avtar håller det milda vädret i sig över hela landet, och lär göra det åtminstone fram till morgondagen.

– Det blir plusgrader ända upp till Norrbotten, åtminstone under dagtid, säger Max Lindberg Stoltz, som flaggar för ett lågtryck som kommer in över den norra halvan av landet under onsdagen.

– Då blir det lite kyligare luft och det blir i alla fall minusgrader ner mot södra Norrland. Jämtland och Gävleborg kan få plusgrader.

Det milda vädret gör att den nederbörd som kommer under dagen kommer i form av regn. Den goda nyheten är att det åtminstone ska vara i begränsade mängder.

Södra Sverige, som klarar sig bäst undan nederbörden, får fortsatt njuta av flera plusgrader. Skåne och Blekinge kan få över tio grader ytterligare några dagar. Men fram mot fredag kan den relativa värmen bytas mot minusgrader.