Wallström om Ungern: "Viktigt att markera"

Tidigare i veckan kallade Ungerns utrikesminister Péter Szijjártó Sveriges ambassadör i Budapest till ett möte. Han krävde en förklaring till flera svenska statsråds kritiska uttalanden om Ungerns migrationspolitik.

Nu säger Margot Wallström till TT att mötet ägde rum på torsdagen, men att det togs ned en diplomatisk nivå: Sveriges chargé d'affaires träffade det ungerska utrikesdepartementets kommunikationschef.

– Det var odramatiskt. Det var en chans för oss att förklara precis hur vi ser på de här sakerna, och också att höra vad de egentligen menar, säger Margot Wallström under en intervju i Socialdemokraternas partihögkvarter i Stockholm.

– Sedan har utrikesministern gjort ett uttalande där de backar, eller i alla fall försöker förklara bort, fortsätter hon.

"Bring it on"

I samband med att ambassadören kallades upp riktade Péter Szijjártó kritik mot både migrationsminister Heléne Fritzon (S) och Margot Wallström. "Den invandringsvänliga svenska regeringen har på nytt gått till attack mot Ungern", skrev han i ett uttalande.

Wallström kritiserades för ett Twitterinlägg där hon stöttar Frankrikes president Emmanuel Macron i en pågående osämja med den ungerske premiärministern Viktor Orbán angående den europeiska migrationspolitiken. "Bring it on (kom an)", skrev den svenska utrikesministern som svar på ett tidigare utspel från Orbán och Italiens inrikesminister Matteo Salvini.

– Det är väldigt viktigt att markera mot att Ungern verkligen går åt fel håll när det gäller den här typen av frågor, säger Margot Wallström.

– Vi kommer att fortsätta att säga ifrån när det behövs, och vi kommer också att fortsätta att säga ifrån om de så öppet angriper eller attackerar president Macron.

Löganktig Sverigebild

Ungern har under Viktor Orbáns ledning tagit avgörande steg i fel riktning när det gäller demokrati, samtidigt som alla samhällsproblem förklaras på samma sätt, anser Wallström.

– Allting förklaras med invandring. Till sist måste vi säga ifrån, till sist måste vi markera att vi inte tillåter att man tar det här längre, att man ger sig på en demokratisk vald ledare för ett demokratiskt land i Europa.

– Tyvärr är det så att det har varit väldigt, väldigt tufft. Det sprids en Sverigebild i Ungern som är mycket, mycket negativ och ofta direkt lögnaktig. Och det har också drabbat till exempel vår ambassadör där på olika sätt, som har fått uppleva sig uthängd och attackerad i sociala medier.

Att EU:s medlämsländer hamnar så långt ifrån varandra är direkt dåligt för samarbetet, säger Wallström.

– Och det är mycket allvarligt om det rör sådana saker som utgör vår viktigaste utgångspunkt, nämligen våra värderingar.