Bach: "Tycker att vi har goda argument"

Med två dagar kvar till OS-invigningen försöker de 13 aktiva, plus två ryska ledare, i sista stund få en biljett till Pyeongchang-spelen.

Bland de aktiva finns skidstjärnorna Alexander Legkov och Maxim Vylegzjanin liksom skeletonåkarna Alexander Tretjakov och Jelena Nikitina.

I förra veckan friades 28 ryssar från dopningsanklagelser kring OS i Sotji 2014. Internationella olympiska kommittén (IOK) meddelade ett par dagar senare att 13 av dem eventuellt skulle kunna få vara med i Pyeongchang-spelen.

Efter en granskning av IOK fick de dock kalla handen, ett beslut som de 13 aktiva nu överklagat till Cas.

"Vi får vänta"

Thomas Bach fick flera frågor i ämnet vid onsdagens presskonferens, men han ville inte ge sig in i några spekulationer.

– Förhandlingarna i Cas pågår. Vi får vänta på ett domslut och hoppas att det kommer snart. Mer än så vet jag inte.

Enligt ett pressmeddelande från Cas är det samma domare som friade ryssarna som nu ska ta ställning till IOK:s beslut.

Men innan Cas tar sig an dessa 13 aktiva och två ledare ska man fatta beslut kring de 32 idrottare som under tisdagen lämnade in överklaganden till Cas.

Dessa anses av IOK inte tillräckligt "rena" för att får ingå i en rysk OS-trupp. Förhören med de 32 idrottarna har precis inletts i Pyeongchang och ska fortsätta under torsdagen.

Då ska också de 15 som senast överklagade få sin sak prövad. Cas skriver i uppger att man kommer med ett utslag på torsdagskvällen eller senast på fredag morgon, lokal tid.

I december utdömde IOK livstidsavstängningar till 48 ryska idrottare, varav 28 friades i Cas, för dopningsbrott i samband med OS i Sotji 2014.

Tydligt regelverk

Den omfattande ryska dopningshärvan i Sotji har också lett till att Ryssland som nation stängts av från OS i Pyeongchang. 169 ryska idrottare, som har godkänts av IOK, får dock delta under OS-flagg som OAR (Olympiska aktiva från Ryssland).

På en punkt kan Bach dock ge ett klart besked. På en fråga om hur IOK ser på om en rysk medaljör springer ärevarv med en från publiken nedkastad rysk flagga, svarade Bach:

– Reglerna är väldigt klara att det inte är tillåtet. Bestämmelserna har tillkännagivits och till och med översatts till ryska. De olympiska aktiva från Ryssland har skrivit under ett uttalande där de accepterar regelverket. Vi kommer nogra att följa upp så att de följer detta.