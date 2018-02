OS-kyssen som blivit politiskt sprängstoff

Freeskistjärnan Gus Kenworthy och konståkaren Adam Rippon - USA:s två första öppet homosexuella vinterolympier - hade hållit kontakt en tid inför OS.

I samband med invigningen träffades de för första gången. De tog några bilder tillsammans strax innan den amerikanska truppen vandrade in på Olympiastadion i Pyeongchang.

På en av bilderna kysser Kenworthy Rippon på kinden.

Kenworthy publicerade bilden i sociala medier, tillsammans med texten "We're here. We're queer. Get used to it (Vi är här. Vi är queer. Vänj er vid det).

– Det kom spontant, säger Kenworthy om tweeten på en presskonferens några dagar senare

Kritiserat vicepresidenten

Inlägget har gillats av över 181 000 personer och blivit politiskt sprängstoff i USA. Det beror på att USA:s vicepresident Mike Pence är inblandad.

Kenworthy och Rippon har båda varit öppet kritiska till att den amerikanska regeringens OS-delegation leds av Pence som tidigare uttalat sig negativt om hbtq-personers rättigheter.

Pence har bjudit in Rippon till ett samtal. Efter att först tackat nej ändrade sig Rippon och sade att han kan träffa vicepresidenten - men först efter OS.

Kenworthy är inte heller så pigg på att prata politik bara dagar före den viktigaste tävlingen på fyra år.

– Det tar för mycket fokus från det sportsliga, säger han..

Kom ut 2015

Gus Kenworthy tog OS-silver i slopestyle 2014 - där svenske Henrik Harlaut blev sexa - och är en av favoriterna i söndagens tävling i Pyeongchang.

Men när han omringas av journalister efter den officiella delen av presskonferensen får han nästan inga frågor om skidåkningen.

– Sedan jag kom ut har jag blivit "gayskidåkaren" eller "gayolympiern ". Jag hoppas att vi en dag kommer så långt att det inte längre är en grej och inte leder till rubriker. Men det är fortfarande en stor sak.

2015 gick han själv ut och berättade om sin sexuella läggning i en tidningsintervju. Det var året efter OS-silvret i Sotji, han hade burit på sin hemlighet nästan hela livet.

– Det är tufft att vara i garderoben. Det sätter sig i huvudet. Det gör allt i livet jobbare.

Tackar Caitlyn Jenner

Om det inte varit för förre friidrottsstjärnan och tv-personligheten Caitlyn Jenner hade Kenworthy kanske inte vågat ta steget.

– Hon hade modet att komma ut och visa vem hon var. Visserligen i ett mycket större sammanhang än jag, men jag kände igen mig i hennes berättelse. Den berörde mig och kom i ett vägskäl i mitt liv.

Gus Kenworthy vill själv vara den hbtq-förebild han själv saknade som ung idrottare.

– Alla homosexuella, oavsett om de kommit ut eller inte, har känt skam. Därför är det viktigt att det finns personer som man kan se upp och relatera till.

TT: Hur har du förändrats som idrottare av att komma ut?

– Jag tror inte att min skidåkning har förändrats så mycket. Jag tränar ungefär likadant som inför 2014. Men jag känner mig mycket lugnare. Jag menar, året efter jag kom ut var mitt mest framgångsrika hittills.