Seger en humörhöjare för Örebro: "Lättnad"

Spelare in och ut, höjda attitydkrav, kaptensbyten och en humörhöjarcoach på väg in. Örebro går all in för att slippa kvala sig kvar i SHL. Mot Brynäs kom säsongens blott femte bortaseger, 4-3. - En otrolig lättnad, säger Örebrobacken Viktor Ekbom.(TT)