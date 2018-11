Augustinsson målskytt och poängräddare

Ludwig Augustinsson blev matchhjälte när han kvitterade för sitt Werder Bremen borta mot Freiburg i Bundesliga. Werder Bremen var i brygga och låg under med 0-1 ända in på tilläggstid. Då befann sig Augustinsson rätt placerad på en hörna och kunde trycka in kvitteringsmålet i den 92:a minuten.(TT)