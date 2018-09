Bergs sena kvittering räddade poäng

Gif Sundsvalls slutforcering gav resultat. Oliver Berg fångade upp ribbreturen från Maic Semas tunga skott och satte distinkt in 1-1-målet bakom Andreas Isaksson.

Då stod klockan på 89 minuter.

– Det var egentligen bara att sätta dit den, sade Berg till C More.

– Jag tyckte jag gjorde det ganska behärskat, det var inte för hårt i alla fall.

Inledde på bänken

Poängräddaren Berg fick inleda hemmamatchen mot Djurgården på bänken, och det var först i 76:e minuten som han fick kliva ut på konstgräset.

Men petningen - efter att ha spelat från start i tre raka matcher - var inget som 25-åringen ens funderade på en kväll som denna.

– Nej, det är som det är. Det är många bra spelare här i Sundsvall och det är bra konkurrens om platserna. Det var någon annans tur nu, sade han.

Det var även Gif Sundsvall som inledde piggast och under flera delar av matchen var det hemmalaget mot Djurgårdens målvakt Andreas Isaksson.

Men när Linus Hallenius & Co inte lyckades sätta dit chanserna klev Djurgården - och Kerim Mrabti - upp och satte snyggt 1-0 i 23:e minuten.

"Isaksson stod i vägen"

Hemmalaget skulle dock inte förbli mållöst, då Oliver Berg prickade in kvitteringen alldeles i slutet.

– De började bra och Isaksson stod i vägen ett par gånger. Vi gjorde ett jättefint mål och det kändes som att vi hade hyfsad kontroll i andra halvlek, trots att de hade mycket boll. Tyvärr kom de till en chansforcering, skickade fram folk... Det är surt, så klart, att släppa in ett mål så sent, sade Djurgårdens Jonas Olsson till C More.

– Det är klart det känns som två tappade poäng, även om det över 90 minuter var ett rättvist resultat. Men det är surt att tappa när det är så sent.