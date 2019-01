Björklöven fick sista ordet mot Modo

Femman mot nian låter kanske inte så upphetsande, men tabellplaceringarna var av underordnad betydelse när det rörde sig om Modo mot Björklöven och Örnsköldsvik mot Umeå, en gång ett klassiskt möte i högsta serien mellan två svenska mästare som genom åren gött svensk hockey med storspelare.

Det är annorlunda numera - men ambitionerna är förstås att hitta den snåriga vägen tillbaka till finrummet och SHL.

Välbesökt hall

4 702 kom till Fjällräven Center men närmare en styrning i stolpen var inte publiken att få se ett hemmamål under de två första perioderna.

Modo gick in till mötet med en tveksam form men också med ett mentalt överläge i och med 2-0 i inbördes möten i hockeyallsvenskan den här säsongen. Intensiteten gick ut över kvaliteten, det var lite väl hafsigt och slarvigt åt båda håll i den inledande, mållösa perioden.

– Typisk derbykaraktär, säger Patrik Karlkvist i Modo till C More.

Efter 9.11 i mellanperioden, i spel fem mot fyra, skickade Björklövens back Jacob Andersson in dragskottet som bröt dödläget. En puck som hittade vägen in i mål via en täckande hemmaspelare, delar av Linus Lundins plockhandske och till slut ribban.

– Jag får en bra passning av "Freddan" (Fredric Andersson) och så lyckas inte målvakten nypa pucken, säger Jacob Andersson till C More.

Modo vände

Modos kvittering kom 4.57 in i sista perioden. Ur så gott som ingen vinkel alls sprätte Johan Eriksson in 1-1 bakom Oscar Masiello varpå Joakim Hagelin skickade in 2-1 och vände matchen.

Men det var inte över där.

Björklöven öste på, fick till slut 2-2 genom Jakob Stenqvist och så var det dags för Jacob Peterson dryga två minuter in i förlängningen.

Serieledande Oskarshamn föll bort mot Södertälje med 2-4. Tvåan AIK var inte många sekunder från alla tre poängen borta mot Karlskoga men släppte in en sen kvittering och förlorade (3-4) i förlängningen.

Den tagna poängen minskade dock avståndet till Oskarshamn till fyra poäng (73 mot 69).

Västerås gjorde 3-2 efter förlängning mot Karlskrona och är som fyra på 61 poäng en poäng bakom Karlskoga

I bottenskiktet tog Tingsryd tre poäng via 5-3 mot Leksand och även Västervik vann - 3-2 mot Almtuna - medan Pantern gjorde samma siffror på jumbon Vita Hästen efter förlängning. Det innebär att Almtuna föll ned under tabellens lägst belägna streck.