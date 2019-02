Brynäs-seger mot Malmö

Magnus Sundquist inledde nuvarande säsong som assisterande tränare i Brynäs men fick vara kvar och lyftes upp till huvudtränare när Tommy Sjödin och Janne Larsson fick lämna Gävlelaget i november efter en tung inledning på säsongen.

Nu står det klart att Sundquist mest troligt leder Brynäs även kommande säsong.

– Till 99 procent skulle jag vilja säga det, sade Brynäs sportdirektör Andreas Dackell till C More under lördagens sändning.

Dackell som har utlovat hundraprocentigt besked på måndag förklarade också att:

– Jag tycker om det han har gjort. Magnus är trygg i sig själv och har fått laget att växa under den här perioden och med den här mentaliteten har han fått individerna att lyfta sig också.

Blek insats i torsdags

Magnus Sundqvist gjorde i och med lördagens hemmamöte mot Malmö sin tjugofjärde match som huvudtränare i Brynäs

Facit så här långt: elva vinster varav nio vid full tid, en efter förlängning och en efter straffar samt tretton förluster varav sex vid full tid, sex efter förlängning och en efter straffar.

I torsdags stod Brynäs för en minst sagt blek insats i 1-4-förlusten hemma mot Mora men rannsakade sig själva. Under bortasegern i torsdags mot Luleå och i segern den här lördagseftermiddagen visade Brynäs prov på mycket vilja och mot Malmö även viss finess i form av ett par fräckisar.

Som när Brynäsbacken Niclas Andersén lät bli att ta skott mot målet och istället sköt hårt i kortsargen för att pucken skulle studsa ut framför Malmömålet där Brynäsforwarden Robert Kousal stod redo och styrde in pucken (1-0) under Christopher Nihlstorps handske.

"De är mitt favoritlag"

Med dryga minuten kvar av första perioden avstod Joel Kellman skott vid en retur.

Brynäsforwarden valde istället att passa pucken snett bakåt över centrallinjen till Ryan Gunderson som direktsköt in 2-0.

Trean kom redan 54 sekunder in i andra perioden då Robert Kousal kom fri och snärtade in 3-0 i skäret. Målet var hans nionde totalt och det fjärde mot Malmö den här säsongen.

– De är helt klart mitt favoritlag, sade tjecken med ett skratt till C More i pausen.

Malmö reducerade kort efter Kousals mål genom Frederik Storm men Brynäs visade som sagt stor vilja och täckte skott så det stod härliga till samt sköt 4-1 i tom kasse med 55 sekunder kvar av matchen och kan efter vänd trend och tredje segern på de fyra senaste matcherna ladda om med lite lättare sinne under det kommande landslagsuppehållet.