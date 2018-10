Den värsta krisen över för IFK Göteborg

Sju matcher utan seger, den senaste kom mot Östersund för två månader sedan, ledde till slut till flera dramatiska beslut på Kamratgården.

Sportchefen Mats Gren sparkades via telefon medan han var på semester på Hawaii och ersattes av Jonas Olsson, den förre spelaren och tränaren. Medan kvasten ändå var i farten under landslagsuppehållet städades assisterande tränaren Alf Westerberg bort och hans roll delar Hjálmar Jónsson och Hannes Stiller på.

I stället för det drastiska i att plocka bort Poya Asbaghi, huvudtränaren och den ytterst ansvarige, redan efter tio månader på posten fick han två överrockar.

Tillbaka i trygga 4-4-2

Direktivet var klart och icke förhandlingsbart: forma laget och spelet efter det manskap du har till ditt förfogande, inte efter hur du vill spela. Fungerar inte diverse sifferkombinationer går det alltid att sjunka tillbaka i ett 4-4-2, till svensk fotbolls dna, systemet som finns i spelarnas ryggmärg.

Ibland behöver det inte vara krångligare än så här:

En långboll från försvaret mot Tobias Hysén som nickade ned till Robin Söder som i sin tur spelade vidare till Sebastian Ohlsson. Mottagning, skott stolpe in - och ett mål i 25:e minuten som kan stå sig som ögonblicket då den krisande storklubben undvek kvalspel eller än värre: nedflyttning för första gången sedan 1970.

Ohlsson om målet:

– Fint jobb av "Tobbe" och Robin. Jag trodde först att bollen skulle gå stolpe ut. Riktigt skönt att den gick in, sade han till C More i halvtid.

Rakt och enkelt

IFK Göteborg fick med rockaderna en försvarsorganisation värd namnet, under inflytande av lagledningens nya herrar en pragmatisk hållning till vad det handlar om: att ta poäng, oavsett vilka synpunkter man kan ha på det estetiska utförandet.

Det var rakt, enkelt spel och hårt arbete.

August Erlingmark (mitt på Nikola Petric) och Robin Söder (stolpens utsida) hade möjligheter att säkra trepoängaren. 1-0 är alltid en bräcklig ledning och Christopher Brandeborns nick var ytterst nära att kvittera matchen kort in i andra halvlek.

Men efter Victor Wernerssons 2-0 - Söder framspelare på nytt - var det inget snack om saken.

Avståndet till Dalkurd och kvalplatsen är åtta poäng med tolv kvar att spela om. För BP ser det mörkare ut. De fyra sista omgångarna blir ett race mot just Dalkurd om att ta kvalplatsen och undvika nedflyttning.