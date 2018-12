Djurgården nollat i Josefsons comeback

13 574 åskådare hade tagit sig till Globen för att runda av julhelgen med att se Djurgården ta sig an HV71 i SHL-ishockeyn. Men hemmasupportrarna hann knappt slå sig till ro på läktarplats innan man fick sig en rejäl kalldusch.

Redan efter en minut gav Simon Önerud gästerna ledningen. Men mycket mer än så hade inte HV71 att komma med, och spelmässigt var det Djurgården som hade övertaget. Perioden kom dock främst att handla om utvisningar.

Utvisningar i mängder

66 utvisningsminuter delades ut i den första perioden, varav två matchstraff, ett för vardera lag.

Med fyra minuter kvar av perioden fick Djurgårdens Daniel Brodin gå och duscha efter att ha knätacklat Didrik Strömberg. Som hämnd valde Kristoffer Berglund att crosschecka Brodin bakifrån varpå Djurgårdsforwarden flög in med huvudet först i stolpen. HV71:s back straffades även han med ett matchstraff.

Mittperioden var betydligt lugnare än den första sett till antalet utvisningar. Djurgården var fortsatt det bättre laget, men ineffektiviteten fortsatte att lysa igenom. Trots 29-12 i skott i hemmalagets favör lyckades man inte spräcka målnollan.

I Djurgården var Jacob Josefson tillbaka från den skada som har hållit honom borta sedan mitten av november. Lagkaptenen matchades flitigt, framför allt i sista perioden när Djurgården tryckte på för en kvittering.

Men Josefson och hans lagkamrater fortsatte att ha svårt att få in pucken bakom Jonas Gunnarsson i HV71:s mål. Och när klockan tickade ner och kvitteringen aldrig kom kunde den förre djurgårdaren, Markus Ljungh fastställa slutresultatet till 2-0 i tom målbur.

"Fantastiskt bra"

– Jag tycker att vi spelar bra. Vi är det klart bättre laget, men de har en väldigt duktig målvakt där bak och spelar bra defensivt, säger Josefson till C More och fortsatte:

– Det kändes helt okej. Jag var lite tröttare i slutet av matchen, men det är väl så det är när man inte har spelat på länge. Det blir nog bättre och bättre, säger Josefson.

Den store hjälten i HV71 var Jonas Gunnarsson som räddade 41 skott och höll nollan. Målvakten medgav att spelet hade kunnat vara bättre, men inställningen var det inget fel på.

– Vi hade väl gärna stått upp lite bättre, men vi krigar på fantastiskt bra. Den här vinsten kommer in på krigarkontot, och det tar vi alla dagar i veckan, säger han till C More.