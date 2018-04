Elvaåring piggast i spurten

– Han är en riktig polare och jättekul att ha kvalat in till Olympiatravet med honom, sade tränaren Lars Wikström.

Carl Johan Jepson satt i sulkyn bakom elvaåringen. Han placerade hästen som fyra i andraspår, på sista långsidan hakade man på en konkurrent i tredjespår och i sista kurvan var det full fart.

Beau Mec tog upp jakten på Cruzado dela Noche som hade knäckt ledaren Digital Ink. I början av upploppet blev det några mindre bra travsteg men Jepson parerade snyggt och Beau Mec fick snabbt ordning på benen. Sista hundra metrarna var han klart starkast.

– Vi var gynnade av det hårda tempot men han kändes väldigt fin hela vägen och avgjorde på ett bra sätt. Lars Wikström har gjort ett väldigt bra tränarjobb, berömde Jepson.

Åbys sportchef Jon Walter Pedersen delade ut en inbjudan till Olympiatravets final till ägaren Thomas Almqvist efter vinsten. Troligen får måltvåan Cruzado dela Noche ett wild card till miljonloppet.

Klara för finalen är: Beau Mec, Day or Night In, Giveitgasandgo, Lionel, On Track Piraten, Ringostarr Treb, Takethem, Titty Jepson och Zenit Brick.

Diamanten höll klass

Det var ett tag sedan Stig H Johansson hade en topphäst i stallet. Diamanten kan vara en ny internationell stjärna.

I femåringsloppet "Berth Johanssons memorial" visade Diamanten hög klass när han vann efter ledning från start till mål. Erik Adielsson körde hästen för andra gången och det blev en rätt så enkel vinst efter ett sista varv på 1.10,2.

– Diamanten är en riktig topphäst. Han gör det så enkelt och var jättefin i dag, sade Adielsson.

Stig H Johansson var synnerligen belåten efter den starka årsdebuten.

– Jag har ju haft många topphästar genom åren att jämföra med och Diamanten tillhör det gänget. Det är en speciell känsla att köra honom, han har en extra stor motor och en bra inställning. Han kommer att hänga med bra i år också, sade Johansson, 72.

Diamanten tränades tidigare av Robert Bergh där han vann 20 lopp på 28 starter. I fjol vann han både Kungapokalen och Sprintermästaren. Han flyttades förra hösten till Stig H Johansson av ägargänget där Kent och Peter "Foppa" Forsberg ingår.

Redan efter årets första segerlopp ropade många på start i Elitloppet om en dryg månad.

– Vi får väl se hur han tar det här loppet först. Ska ha vara med i Elitloppet så ska han kunna hävda sig också, vi får se, sade Johansson.

Trippel för Ohlsson

Ulf Ohlsson fick nöja sig med en andraplats bakom Cruzado dela Noche, men det blev ändå en trippelseger på V75. Han toppar nu kuskligan på 14 vinster, tre före Björn Goop.

Samtliga tre hästar, Digital Performer, Disco Volante och Qahar QC, tränas av paret Stefan Melander och Catarina Lundström.