Falkenberg skrällde i allsvenska premiären

Solen strålade över ett kylslaget Falkenberg. 3 023 hade kommit för att bevittna Falkenbergs återkomst till högsta serien.

Det kunde inte ha börjat bättre för de nederlagstippade hallänningarna. För första gången i klubbens historia kunde de notera en seger i en allsvensk premiär - genom Björkengren som nickade in segermålet med bakhuvudet en bit in i andra halvleken. Och sedan var det kamp hela vägen till slutsignalen.

Tog greppet

Falkenberg tog greppet om matchen och dominerade de första 25 minuterna. Om det inte varit för en spektakulär räddning av Örebros Oskar Jonsson kunde Falkenberg ha spräckt nollan redan efter 20 minuter efter en frispark.

Örebro arbetade sig in i matchen men hade svårt att komma till avslut. Närmast i första halvlek var nyförvärvet från Elfsborg, Viktor Prodell, som kom fri på vänsterkanten efter en snedstuds förbi Carl Johansson. Men Johansson revanscherade sig och kunde slå undan bollen med en perfekt glidtackling inne i straffområdet.

I andra halvlek började Örebro starkt och tog över allt mer. Prodell var nära att ge närkingarna ledningen men hans tå nådde inte bollen i fritt läge bara metern från mållinjen.

Kalldusch för ÖSK

Falkenbergs mål kom som en kalldusch för gästerna. Vid en hörna från höger boxade Oskar Jansson ut bollen. Den gick till Tobias Englund som lyrade tillbaka den in i straffområdet. Vid högra stolpen dök John Björkengren upp och nickade bollen med bakhuvudet, via stolpen in i målet.

Örebro försökte trycka på för en kvittering. Närmast kom man när inbytte Jake Larsson knäade bollen i ribban.

Falkenberg gör sin fjärde säsong i allsvenskan. Men det var inte bara den första premiärsegern. Det var det var det första målet hallänningarna gjort i en allsvensk premiärmatch någonsin. John Björkegren har skrivit in sig i klubben historiebok.