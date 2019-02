Färjestad kvar i toppen efter sjätte raka

Segern var Karlstadslagets sjätte raka. För Rögle tog segersviten slut efter tre matcher.

Johan Ryno gjorde sitt första mål redan efter 1.09 och utökade sedan till 2-0 kvarten senare. Med tre sekunder kvar av första perioden gjorde Daniel Viksten 3-0.

– Släpper man in mål i första minuten och i sista bytet av första perioden blir det svårt att vinna, säger Rögle-kaptenen Craig Schira till C More.

– Vi gör inte vår bästa match och Färjestad är bra, de har mycket fart och det lyckades inte vi hantera.

Jesse Virtanen sköt in 4-0 i powerplay i mitten av den andra perioden. När Rögles Ted Brithén gjorde 1-4 tändes hoppet hos Rögle och hemmapubliken.

Men sju minuter in i den tredje släcktes hoppet när Ryno gjorde sitt tredje mål för kvällen, hans 14:e under säsongen. Det var också Michael Lindqvists fjärde assist för kvällen.

– Men jag ser mig mest som en målskytt, jag brukar göra fler mål än assist, säger Lindqvist till C More.

Med nio matcher kvar av grundserien leder Färjestad tabellen med fyra poäng före Luleå.

– Vi har ett lag som kan gå riktigt långt, det är det som vi siktar på. Nu ska vi bara fortsätta spela på samma sätt, säger Lindqvist och förklarar varför det gått så bra på slutet.

– Vi har ett bra och brett lag där alla gör ett grymt jobb. På slutet har vi också spelat bra i powerplay och boxplay.