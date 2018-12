Fem nyckelpunkter inför kvällens EM-drabbning

+ Det mentala spelet

Montenegro vann två raka träningsmatcher mot Sverige inför EM (30-28 och 32-30) och har på så vis ett mentalt övertag på Blågult. Svenskorna kan dock drivas av en revanschlusta och Montenegro är i stort behov av poäng. Inför mötet står Sverige på två poäng medan Montenegro har noll poäng med sig i bagaget till mellanrundan.

"De måste vinna och de kommer gå in med allt, men å andra sidan måste vi också vinna för att ha det i egna händer. Det kommer att bli en riktigt hård match", säger svenskan stjärna Isabelle "Bella" Gulldén.

"Pressen är på Sverige. För de har ju förlorat två matcher mot oss", säger Montenegros högersexa Jovanka Radicevic.

+ Målvaktskampen

Mötet med Danmark var på det stora hela ingen målvaktsmatch vare sig för svenska eller danska burväktare, även om Sandra Toft ordnade en rödvit seger med en straffräddning i slutet. Mot Serbien var Filippa Idéhn fenomenal i målet och var stark även i första halvlek mot Polen. Johanna Bundsen har stor kapacitet och storspelade i en halvlek mot Montenegro i EM-genrepet. I Balkanlaget har Marina Rajcic varit det tydliga förstavalet, men hon har som bäst räddat 30 procent av avsluten i en enskild match i EM.

"Sverige har totalt sett ett bättre och stabilare målvaktspar. Jag är inte nöjd med mina målvakter så här långt", säger Montenegros förbundskapten Per Johansson.

+ Försvarsduellen

Montenegro spelar riktigt tufft i försvaret - ibland över gränsen, anser de svenska landslagsspelarna.

"De är väl ett av de få lagen som gör det. Det kan kosta också väldigt mycket så jag skulle inte säga att de har världens bästa försvar. Man har ju sett i vissa matcher att de går över gränsen, men det är domaren som avgör det", säger försvarsspecialisten Sabina Jacobsen.

För svensk del oroar dock en lårskada på just Jacobsen. Själv var hon under gårdagen säker på spel, men landslagsledningen har tagit det säkra före det osäkra och har skrivit in Sävehofsspelaren Elin Hallagård i truppen.

+ Eliminera skyttet från Durdina Jaukovic

Den 21-åriga vänsternian satte hela 19 mål mot Sverige i de båda träningslandskamperna.

"Det Jaukovic gör bra är att hon kommer väldigt snabbt på ett steg. Det gjorde att vi inte riktigt hann ut på henne. Vi måste vara förberedda på henne från start", säger Bella Gulldén.

I EM har Jaukovic svarat för hela 21 mål (varav 5 straffat) och är femma i skytteligan. Mot Ryssland satte hon hela 12 av Montenegros 23 mål när det blev en uddamålsförlust.

+ Spela ut bredden mot spetsiga Montenegro

Förbundskapten Johansson lyfter fram att hans svenske kollega Henrik Signell har fördel av sin breda trupp medan Montenegro måste gå hårdare på sin förstauppställning.

"Signell har ju möjligheten att byta runt mycket och förändra genom att byta spelare på ett annat sätt. Han kommer nog kanske kunna trycka hårdare på sina bästa. Det kan väl bli en skillnad", säger Per Johansson.

Klockan 21.00 är det avkast i Hall XXL i Nantes.