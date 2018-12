Fjärde raka segern för Frölunda

Luleå kom till Göteborg som serieledare i SHL - men med negativa minnen från omgången närmast före jul, då norrbottningarna förlorade med 0-4 mot Malmö på bortais. Å andra sidan vann Luleå med hela 5-1 mot Frölunda vid det senaste besöket i Scandinavium i oktober.

Den här matchen fick en annan karaktär. Det var jämnt och spännande. Frölunda tog ledningen genom Rhett Rakhshani, som därmed gjorde mål för andra matchen i rad. Robin Kovacs kvitterade i powerplay innan slutet av den första perioden, som totalt sett var mest Luleås.

Målvaktsbyte

Formstarke Max Friberg dundrade in 2-1 för Frölunda efter 3.14 i andra perioden, också det i powerplay. Det ledde till ett målvaktsbyte hos gästerna. Niklas Rubin, som släppt in två av fem skott på mål, ersattes i Luleås mål av Joel Lassinantti.

Sedan vände Luleå till ledning med 3-2. Backen Erik Gustafsson kvitterade först med ett skott i powerplay innan Einar Emanuelsson lyfte in 3-2 ur svår vinkel.

Men Frölundas 18-åring Linus Nässén petade in 3-3 efter röra vid Luleås mål - hans första mål i SHL.

– Det är bra fart och så, men kanske lite huvudet under armen då och då från båda lagen, säger Thomas Berglund, tränare i Luleå, till C More om matchens två första perioder.

Slagsmål

Vid 3.24 i tredje perioden utbröt slagsmål bakom Luleås mål sedan hemmabacken Jonathan Sigalet dragit omkull en Luleå-spelare och sedan själv tacklats in i sargen av Karl Fabricius.

Efter nio minuter i tredje akten tog Frölunda ledningen igen, genom Simon Hjalmarsson i ett snabbt anfall. Joel Mustonen ökade till 5-3 med ett överraskande skott ur dålig vinkel.