Förlängningsseger i boxplay för Linköping

I den första perioden tävlade lagen om vem som kunde fälla flest motståndare, där Linköping vann med tre trippingutvisningar mot en.

De vann också den desto viktigare målstatistiken - efter ett mål i just boxplay.

– Det är Gordons (Andrew, stod för assisten) mål helt och hållet. Jag kom precis in och försökte bara hitta en skön yta, säger Jimmy Andersson till C More om sitt 1-0-mål efter en dryg minut.

Ekberg i fokus

Det gav Linköping ledningen inför period två, en period där Malmös Tobias Ekberg skulle presentera sig för hemmapubliken.

Först genom att göra sitt första mål för säsongen när han med 26.48 på klockan blev erbjuden stor offensiv yta efter en tekningsvariant och kvitterade.

– Det är inte så ofta varianterna funkar. Skönt att det blev mål i alla fall, säger Tobias Ekberg till C More

Sedan var han inblandad när Linköping återtog ledningen precis före nästa pausvila, efter att ha blivit fullkomligt bortgjord av Adam Brodecki, som i sin tur forcerade in 2-1.

– Jag får ta på mig det målet, säger Ekberg.

Gordon avgjorde

Det var dock svårt att säga vem som kunde ta på sig, eller ta åt sig, i den oreda som föranledde Malmös 2-2-mål i period tre. När en lös och icke uppvaktad puck uppenbarade sig i Jonas "Monstret" Gustavssons målgård uppstod fullskaligt kaos. Ett kaos som Frederik Storm satte stopp för när han forcerade in kvitteringen.

Det gav förlängning.

En förlängning som inleddes i spel fyra mot tre i Malmöfavör.

Samtidigt skulle boxplay visa sig vara Linköpings melodi även i den perioden.

Med viss tur och visst skånskt puckslarv fick Andrew Gordon öppen gata och ett friläge - vilket han utnyttjade och fixade bonuspoängen till östgötarna.